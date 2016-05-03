Венгрия проведет осенью референдум по квотам ЕС на мигрантов

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости Украина. Власти Венгрии планируют провести референдум по принятию квот ЕС на распределение мигрантов в сентябре или начале октября текущего года, заявил глава кабинета венгерского премьер-министра Антал Роган.

Роган сообщил, что венгерский парламент одобрил проведение референдума, который, по его словам, является "вопросом суверенитета государства". Дату проведения плебисцита, как ожидается, назначит президент страны Янош Адер, передает агентство Рейтер.

В феврале текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти приняли решение провести референдум по плану ЕС ввести квоты на распределение мигрантов. Возможная дата проведения голосования не называлась. Глава отдела коммуникаций и международных отношений в Национальной избирательной комиссии в Будапеште Листар Даниэл сообщал, что референдум может быть проведен этой осенью.

Согласно плану Еврокомиссии, Венгрия должна принять 2,3 тысячи беженцев в течение следующих двух лет.

Европа переживает крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным Frontex, в 2015 году в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов. Большая часть из них пробирается через Турцию в Грецию и затем направляется в другие страны ЕС.