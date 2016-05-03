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    Венгрия проведет осенью референдум по квотам ЕС на мигрантов

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (668)

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    Венгерский парламент одобрил проведение референдума, который, как сообщил Антал Роган, является "вопросом суверенитета государства". Дату проведения референдума определит венгерский президент.
    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx

    МОСКВА, 3 мая — РИА Новости Украина. Власти Венгрии планируют провести референдум по принятию квот ЕС на распределение мигрантов в сентябре или начале октября текущего года, заявил глава кабинета венгерского премьер-министра Антал Роган.

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    Роган сообщил, что венгерский парламент одобрил проведение референдума, который, по его словам, является "вопросом суверенитета государства". Дату проведения плебисцита, как ожидается, назначит президент страны Янош Адер, передает агентство Рейтер.

    В феврале текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти приняли решение провести референдум по плану ЕС ввести квоты на распределение мигрантов. Возможная дата проведения голосования не называлась. Глава отдела коммуникаций и международных отношений в Национальной избирательной комиссии в Будапеште Листар Даниэл сообщал, что референдум может быть проведен этой осенью.

    Согласно плану Еврокомиссии, Венгрия должна принять 2,3 тысячи беженцев в течение следующих двух лет.

    Европа переживает крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным Frontex, в 2015 году в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов. Большая часть из них пробирается через Турцию в Грецию и затем направляется в другие страны ЕС.

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