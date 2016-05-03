Турция объявила об отмене визового режима со странами ЕС

АНКАРА, 3 май — РИА Новости Украина. Печатный орган правительства Турции Resmi Gazete опубликовал во вторник постановление кабинета министров Турции об отмене визового режима для граждан стран-членов ЕС.

Как отмечается в постановлении, эта директива вступит в силу одновременно с предоставлением гражданам Турции права безвизового въезда в Шенгенскую зону. Решение принято на основании закона "Об иностранцах и международной защите".

Лидеры стран-членов ЕC и премьер-министр Турции 18 марта заключили соглашение, договорившись возвращать всех нелегалов, прибывших через Турцию в Грецию, в обмен на безвизовый режим для турецких граждан, 3 миллиарда евро и прием в ЕС сирийских беженцев из Турции.

Еврокомиссия 4 мая может рекомендовать отменить визы для граждан Турции, если Анкара выполнит все необходимые договоренности по соглашению с ЕС. В этот день Еврокомиссия представит третий отчет о прогрессе в либерализации визового режима для граждан Турции.