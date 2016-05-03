наверх
10.03.201800:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Турция объявила об отмене визового режима со странами ЕС

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (668)

    (обновлено: )130501
    Директива вступит в силу одновременно с предоставлением гражданам Турции права безвизового въезда в Шенгенскую зону. Решение принято на основании закона "Об иностранцах и международной защите".
    Флаг Турции
    Associated Press Emrah Gurel

    АНКАРА, 3 май — РИА Новости Украина. Печатный орган правительства Турции Resmi Gazete опубликовал во вторник постановление кабинета министров Турции об отмене визового режима для граждан стран-членов ЕС.

    Мигранты на греко-македонской границе
    REUTERS Stoyan Nenov
    ЕС – Турция: высылка нелегалов в обмен на отмену виз и 3 млрд евро

    Как отмечается в постановлении, эта директива вступит в силу одновременно с предоставлением гражданам Турции права безвизового въезда в Шенгенскую зону. Решение принято на основании закона "Об иностранцах и международной защите".

    Лидеры стран-членов ЕC и премьер-министр Турции 18 марта заключили соглашение, договорившись возвращать всех нелегалов, прибывших через Турцию в Грецию, в обмен на безвизовый режим для турецких граждан, 3 миллиарда евро и прием в ЕС сирийских беженцев из Турции.

    Еврокомиссия 4 мая может рекомендовать отменить визы для граждан Турции, если Анкара выполнит все необходимые договоренности по соглашению с ЕС. В этот день Еврокомиссия представит третий отчет о прогрессе в либерализации визового режима для граждан Турции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине