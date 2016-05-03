Ребенка в Кении спасли из-под обломков здания через три дня после обрушения

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники спасательной операции обнаружили живой полуторогодовалую девочку под обломками здания, обрушившегося в столице страны Найроби в пятницу.

"Девочка, возраст которой составляет не более полутора лет, была обнаружена живой под завалами 3 мая. Ребенок, который был погребен в течение порядка 80 часов, был найден в ведре завернутым в одеяло", — говорится в сообщении кенийского Красного Креста, распространенном во вторник.

Отмечается, что девочка была обезвожена, однако никаких видимых ранений у нее обнаружено не было. Ее доставили в национальную больницу Кениата, где она в данный момент проходит лечение.

Шестиэтажное здание обрушилось в пятницу в одном из районов Найроби. Первый этаж здания, находящегося у реки, был затоплен из-за проливных дождей и наводнений, в результате чего, по предварительным данным, здание и обрушилось. В результате погибли 20 человек, еще 73 числятся пропавшими без вести. Операция по поиску пострадавших продолжается.

Ранее сообщалось, что в Сомали 15 человек погибли после обрушения мечети.