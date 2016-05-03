наверх
10.03.201800:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ребенка в Кении спасли из-под обломков здания через три дня после обрушения

    (обновлено: )42
    Полуторогодовалая девочка была обнаружена живой под завалами. Ребенок был обезвожен, однако никаких видимых ранений у нее обнаружено не было. Ее доставили в национальную больницу Кениата.
    Жительница округа Ваджир в Кении. Архивное фото
    flickr.com/Oxfam East Africa

    МОСКВА, 3 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники спасательной операции обнаружили живой полуторогодовалую девочку под обломками здания, обрушившегося в столице страны Найроби в пятницу.

    В Рио-де-Жанейро обрушилась построенная к Олимпиаде велодорожка
    oglobo.globo.com
    Обрушение велодорожки в Рио-де-Жанейро: есть жертвы

    "Девочка, возраст которой составляет не более полутора лет, была обнаружена живой под завалами 3 мая. Ребенок, который был погребен в течение порядка 80 часов, был найден в ведре завернутым в одеяло", — говорится в сообщении кенийского Красного Креста, распространенном во вторник.

    Отмечается, что девочка была обезвожена, однако никаких видимых ранений у нее обнаружено не было. Ее доставили в национальную больницу Кениата, где она в данный момент проходит лечение.

    Шестиэтажное здание обрушилось в пятницу в одном из районов Найроби. Первый этаж здания, находящегося у реки, был затоплен из-за проливных дождей и наводнений, в результате чего, по предварительным данным, здание и обрушилось. В результате погибли 20 человек, еще 73 числятся пропавшими без вести. Операция по поиску пострадавших продолжается.

    Ранее сообщалось, что в Сомали 15 человек погибли после обрушения мечети.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине