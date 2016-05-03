ЕК введет штрафы для стран, которые не принимают беженцев по квотам - СМИ

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости Украина. Еврокомиссия планирует рассмотреть возможность введения финансовых выплат для стран, отказывающихся размещать по квотам прибывших в ЕС беженцев, размер штрафа может составить около 250 тысяч евро за человека, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами комиссии.

В среду Еврокомиссия намерена представить новые предложения по изменению действующей "дублинской" системы предоставления убежища в Евросоюзе. Согласно предварительным планам, в рамках реформирования ЕК предложит установить сбор для стран, отказывающихся временно размещать ищущих убежище, однако этот пункт продолжает оставаться дискуссионным.

Согласно источникам издания, размер штрафа может составить 250 тысяч евро за одного человека, ищущего убежища, однако эта цифра все еще может измениться. "Размер взноса может измениться, но идея состоит в том, чтобы сделать его похожим на санкции", — сказал один из источников, знакомых с планами ЕК. Другой собеседник газеты уточнил, что в любом случае цена за отказ в размещении беженцев может составить "сотни тысяч евро".

Издание полагает, что восточноевропейские страны, такие как Польша и Венгрия, с радостью примут альтернативу обязательному размещению беженцев. Однако если планы ЕК не изменятся, Польше, к примеру, придется заплатить более одного миллиарда евро, чтобы не размещать на своей территории положенных по квоте 4,5 тысячи беженцев, прибывших в Италию и Грецию.

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Европа переживает крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным Frontex, в 2015 году в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов. Большая часть из них пробирается через Турцию в Грецию и затем направляется в другие страны ЕС.