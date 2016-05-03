Курс доллара к иене обновил минимум 2014 года

AFP/RODRIGO ARANGUA

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости Украина/Прайм. Доллар в ходе торгов вторника продолжает заметно снижаться к иене, продолжая отыгрывать решение Банка Японии по монетарной политике страны и на фоне слабого объема торгов из-за праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.03 курс доллара к иене снижался до 105,99 иены со 106,40 иены за доллар на предыдущем закрытии, пробив минимум с октября 2014 года в 106,05 иены за доллар. Курс евро к доллару рос до 1,1537 с 1,1534 доллара на торгах днем ранее, впервые с августа 2015 года поднявшись выше психологической отметки в 1,15 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,10%, до 92,50 пункта.

На прошлой неделе Банк Японии по итогам очередного заседания принял решение не вводить новые меры стимулирования экономики. Регулятор сохранил процентную ставку на уровне минус 0,1%, и подтвердил курс на увеличение денежной базы в пределах 80 триллионов иен ежегодно (примерно 720 миллиардов долларов).

Итоги заседания совпали с прогнозами аналитиков, однако стали неожиданностью для многих инвесторов из-за предшествующих заседанию заявлений регулятора о готовности ввести новые меры в случае необходимости. Решение ЦБ оказало дополнительное давление на американскую валюту, которая уже значительно снизилась из-за решения ФРС США сохранить базовую процентную ставку в стране на уровне 0,25-0,5% годовых.

Дополнительную поддержку иене оказывает слабый объем торгов в Японии в связи с праздниками в стране, отметил глава департамента по торговым операциям Nordea Bank в Сингапуре Йеспер Баргманн (Jesper Bargmann) агентству Рейтер. Японские рынки будут закрыты до четверга включительно.