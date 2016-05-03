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    НАТО рассматривает возможность размещения батальонов на востоке Европы

    (обновлено: )114303
    Глава Пентагона Эштон Картер отметил, что планы НАТО включают размещение контингента в странах Балтии и Польше. Эстония, Латвия и Литва ранее обратились с просьбой о размещении дополнительного контингента на своей территории.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    NATO

    МОСКВА, 3 мая — РИА Новости Украина. НАТО рассматривает возможность размещения четырех батальонов в Восточной Европе, заявил глава Пентагона Эштон Картер.

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    Сайт президента Украины
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    По словам Картера, планы НАТО включают размещение контингента в странах Балтии и Польше.

    "Это одна из возможностей, которая сейчас обсуждается", — сказал Картер журналистам, отказавшись раскрыть другие детали.

    Как отмечает агентство Рейтер, Эстония, Латвия и Литва, присоединившиеся к блоку в 2004 году, обратились с просьбой о размещении дополнительного контингента на своей территории для противостояния угрозе, которая якобы исходит от России.

    Министр обороны США Эштон Картер со 2 по 4 мая будет находиться с визитом в Германии. По данным Пентагона, он, в частности, "проведет встречу с министрами обороны стран, входящих в коалицию по борьбе с группировкой "Исламское государство".

    В феврале 2016 года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны 28 стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе одобрили предложение об усилении военного присутствия альянса на востоке Европы, в восточном Средиземноморье и Черном море. Он также сообщил, что конкретные решения об усилении присутствия на восточных рубежах будут приняты на саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года.

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    Напомним, масштабные военные учения "Весенний шторм", в которых примут участие почти 6 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО, 2 мая начались в Эстонии.

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