НАТО рассматривает возможность размещения батальонов на востоке Европы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости Украина. НАТО рассматривает возможность размещения четырех батальонов в Восточной Европе, заявил глава Пентагона Эштон Картер.

По словам Картера, планы НАТО включают размещение контингента в странах Балтии и Польше.

"Это одна из возможностей, которая сейчас обсуждается", — сказал Картер журналистам, отказавшись раскрыть другие детали.

Как отмечает агентство Рейтер, Эстония, Латвия и Литва, присоединившиеся к блоку в 2004 году, обратились с просьбой о размещении дополнительного контингента на своей территории для противостояния угрозе, которая якобы исходит от России.

Министр обороны США Эштон Картер со 2 по 4 мая будет находиться с визитом в Германии. По данным Пентагона, он, в частности, "проведет встречу с министрами обороны стран, входящих в коалицию по борьбе с группировкой "Исламское государство".

В феврале 2016 года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны 28 стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе одобрили предложение об усилении военного присутствия альянса на востоке Европы, в восточном Средиземноморье и Черном море. Он также сообщил, что конкретные решения об усилении присутствия на восточных рубежах будут приняты на саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года.

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Напомним, масштабные военные учения "Весенний шторм", в которых примут участие почти 6 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО, 2 мая начались в Эстонии.