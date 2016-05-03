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    Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $55 млн женщине, у которой развился рак

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    Глориа Ристесанд использовала продукцию компании на протяжении нескольких десятилетий в качестве средства гигиены. После этого врачи поставили ей диагноз рака яичников и ей пришлось подвергнуться различным операциям.
    Молоточек судьи
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Суд присяжных американского штата Миссури обязал компанию Johnson & Johnson выплатить 55 миллионов долларов женщине, заявившей, что продукция компании якобы вызвала у нее рак яичников.

    Логотип Mossack Fonesca
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    По данным агентства Reuters, Глориа Ристесанд (Gloria Ristesund) использовала продукцию компании на протяжении нескольких десятилетий в качестве средства гигиены. После этого врачи поставили ей диагноз рака яичников и ей пришлось подвергнуться различным операциям.

    Представитель J&J Кэрол Гудрич (Carol Goodrich) заявила, что компания намерена обжаловать данное решение суда, так как оно идет в разрез с 30 годами исследований в области безопасности их продукции.

    Cуд города Сент-Луис, штата Миссури, обязал компанию Johnson & Johnson (J&J) выплатить 72 миллиона долларов семье американки, скончавшейся от рака, который развился у нее якобы вследствие использования продукции компании.

    Ранее сообщалось, что две крупнейшие американские компании- хеджевый фонд SAC Capital и косметический концерн Johnson & Johnson — согласились выплатить компенсации на общую сумму более 4 миллиардов долларов в рамках урегулирования начатого против них расследования.

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