Керри: консультации США и РФ по Сирии состоятся до четверга

GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Джон Керри рассчитывает, что консультации с Россией по Сирии состоятся до четверга, 5 мая.

"Я только что говорил с (министром иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым… Мы договорились устроить совместную встречу к ближайшему четвергу, чтобы обсудить кое-какие политические вопросы", — сказал Керри на встрече с работниками американской миссии при организациях ООН в Женеве. Текст выступления Керри распространила его пресс-служба. Керри не уточнил, будет ли он встречаться непосредственно с Лавровым.

Керри напомнил о своей инициативе по созданию новой группы в Женеве, которая будет заниматься мониторингом режима прекращения боевых действий в Сирии. "Думаю, мы сейчас занимаемся перенастройкой и восстановлением этого режима прекращения боевых действий", — сказал Керри. "Я думаю, что в последующие 24 или 48 часов мы можем получить что-то, что вернет нас к более высокому уровню соблюдения (перемирия)", — добавил госсекретарь США.

Керри в понедельник после встречи со спецпредставителем по Сирии Стаффаном де Мистурой заявил, что рассчитывает в ближайшее время на прогресс в работе с РФ по разграничению зон безопасности в сирийском Алеппо. Он отметил, что "есть несколько предложений, которые направлены к ключевым игрокам на подписание", и рассчитывает на продвижение в ближайшие дни.

Ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщил, что переговоры по введению "режима тишины" в провинции Алеппо продолжаются. При этом российской и американской сторонами, по согласованию с руководством Сирийской Арабской Республики и умеренной оппозицией, "режим тишины" в районе Восточная Гута (в пригороде Дамаска) продлен ещё на двое суток — до 24.00 3 мая.