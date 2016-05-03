Обама: Америка должна писать правила мировой экономики

ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости Украина, Григорий Дубовицкий. Подписание экономического соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) позволит США определять правила мировой торговли, которым будут следовать все остальные страны, считает президент США Барак Обама.

"Строительство стен для самоизоляции от глобальной экономики лишь изолирует нас от невероятных возможностей, которые она дает. Напротив, Америка должна писать правила (мировой экономики). Америка должна решать. Другие страны должны играть по правилам, которые устанавливает Америка и ее партнеры, и никак иначе. ТТП как раз то, что позволит нам это сделать", — заявил Обама в своей статье в газете Washington Post.

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"Мир меняется и правила вместе с ним. США, а не страны вроде Китая, должны писать их", — добавил президент.

В начале февраля в Новой Зеландии министры торговли из США, Канады, Мексики, Перу, Чили, Японии, Малайзии, Брунея, Сингапура и Вьетнама, а также Австралия и Новая Зеландия подписали соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, в рамках которого будет создана зона свободной торговли в АТР. Это объединение заочно конкурирует с другими экономическими инициативами, в которых принимает участие Китай, в частности, с Всесторонним региональным экономическим партнерством (ВЭРП).

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Противопоставляя ТТП и ВЭРП, Обама вновь подверг критике последний проект, заявив, что это соглашение не предотвратит недобросовестной конкуренции со стороны госкомпаний и компаний, субсидируемых государством. Кроме того, по мнению президента, оно не защитит свободу интернета и интеллектуальную собственность американских производителей.

Соглашение по ТТП должно быть ратифицировано каждой из стран. В США это должен сделать Конгресс, республиканское большинство которого выступают против документа.

ВЭРП предусматривает создание зоны свободной торговли между 10 странами АСЕАН и шестью странами, у которых по отдельности уже есть такое соглашение с АСЕАН, включая КНР, Индию, Японию и Южную Корею.