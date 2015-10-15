Акции протеста в Молдове могут усилиться - эксперт

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Тысячи людей вышли на акцию протеста в столице Молдовы. Оппозиция планировала заблокировать входы и выходы законодательного собрания, пока народные избранники не примут решение по отставке спикера, премьер-министра и президента.

В четверг вечером офицерами Национального центра по борьбе с коррупцией был задержан экс-премьер Влад Филат.

Митингующих немного, около тысячи человек, которые образовали некое оцепление парламента, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы глава Ассоциации украинцев в Молдове Михаила Багас.

"Заседание парламента закончилось. Было решено снять иммунитет с экс-премьера Влада Филата. Само заседание у многих вызвало вопросы, поскольку проходило по странному сценарию. Закон гласит, что отставка или снятие иммунитета с депутата проходят в течение семи дней, однако все прошло за 20 минут. Многие опасаются, что у власти остался один олигарх, который в состоянии контролировать всю страну".

Багас добавил, что не исключено, что в пятницу и последующие дни митинги только усилятся, в частности сторонниками Либерально-демократической партии.



