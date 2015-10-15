США сохранят 5,5 тыс военных в Афганистане после 2016 г - Обама

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. США заморозят планировавшийся на следующий год вывод войск из Афганистана и сохранят около 5,5 тысячи солдат после окончания 2016 года в связи с "хрупкой" ситуацией в стране, заявил президент США Барак Обама.

По его словам, около 9,8 тысячи военных, которых планировалось вывести в начале года, "будут присутствовать в стране большую часть следующего года". После 2016 года США "сохранят 5500 военных на небольшом количестве баз", отметил Обама, уточнив, что речь идет о Баграме, Джелалабаде и Кандагаре.

"Афганские силы по-прежнему не столь сильны, как должны быть", — пояснил свое решение американский президент. "Ситуация в Афганистане хрупкая, есть риск ухудшения", — добавил он.

"Талибан расширил свое влияние в стране", — сказал Обама, уточнив, что речь идет и о сельских районах, и об отдельных вылазках в Кабуле.

"Эта миссия соответствует жизненно важным интересам нашей национальной безопасности", — заключил президент США.