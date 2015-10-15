Торговая зона открылась на границе КНР и КНДР

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На границе КНР и КНДР в четверг открылась приграничная торговая зона Гомэньвань (Guomenwan), сообщает агентство Синьхуа.

В июле агентство Синьхуа со ссылкой на правительство провинции Ляонин сообщило, что власти КНР и КНДР согласовали открытие зоны между двумя странами. Правительство провинции ранее также заявило, что открытие произойдет в рамках четвертой Торгово-экономической и культурно-туристической ярмарки между КНР и КНДР в городе Даньдун.

Площадь торговой зоны составила 40 тысяч квадратных километров, хотя ранее сообщалось, что она будет 24 тысячи квадратных километров.

Жители КНР, живущие в пределах 20 километров от границы, смогут вести торговлю с жителями КНДР, а также покупать без налогов товары на сумму около 1,3 тысячи долларов ежедневно.

В Даньдуне, который является ключевым торговым, инвестиционным и туристическим хабом между Китаем и Северной Кореей, расположены более 600 предприятий из сферы торговли. Торговля с КНДР составляет 40% от товарооборота города.

"Зона будет открытой торговой платформой", — заявил на открытии зоны директор холдинга China All Access Чэнь Цюаньтун, который является оператором торговой зоны.

Замдиректора бюро по внешнеторговым связям и экономическому сотрудничеству провинции Ляонин Тан Шэньфэй заявил, что зона поможет развитию торговли между КНР и КНДР и увеличит доходы жителей по обе стороны границы.