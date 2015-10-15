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    Торговая зона открылась на границе КНР и КНДР

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    Жители КНР, живущие в пределах 20 километров от границы, смогут вести торговлю с жителями КНДР, а также покупать без налогов товары на сумму около 1,3 тысячи долларов ежедневно.
    Южнокорейские солдаты стоят на страже в контрольно-пропускном пункте на Мосту Великого Объединения к югу от демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи, в Паджу
    REUTERS Kim Hong-Ji

    МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На границе КНР и КНДР в четверг открылась приграничная торговая зона Гомэньвань (Guomenwan), сообщает агентство Синьхуа.

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    В июле агентство Синьхуа со ссылкой на правительство провинции Ляонин сообщило, что власти КНР и КНДР согласовали открытие зоны между двумя странами. Правительство провинции ранее также заявило, что открытие произойдет в рамках четвертой Торгово-экономической и культурно-туристической ярмарки между КНР и КНДР в городе Даньдун.

    Площадь торговой зоны составила 40 тысяч квадратных километров, хотя ранее сообщалось, что она будет 24 тысячи квадратных километров.

    Жители КНР, живущие в пределах 20 километров от границы, смогут вести торговлю с жителями КНДР, а также покупать без налогов товары на сумму около 1,3 тысячи долларов ежедневно.

    В Даньдуне, который является ключевым торговым, инвестиционным и туристическим хабом между Китаем и Северной Кореей, расположены более 600 предприятий из сферы торговли. Торговля с КНДР составляет 40% от товарооборота города.

    "Зона будет открытой торговой платформой", — заявил на открытии зоны директор холдинга China All Access Чэнь Цюаньтун, который является оператором торговой зоны.

    Замдиректора бюро по внешнеторговым связям и экономическому сотрудничеству провинции Ляонин Тан Шэньфэй заявил, что зона поможет развитию торговли между КНР и КНДР и увеличит доходы жителей по обе стороны границы.

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