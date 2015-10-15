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    Минск хочет полной отмены санкций со стороны Евросоюза - МИД Белоруссии

    (обновлено: )10610
    Внешнеполитическое ведомство Белоруссии заявило, что введенные ранее санкции "показали свою полную бесперспективность и неэффективность".
    МИД Белоруссии
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    МИНСК, 15 окт — РИА Новости, Алексей Букчин. Минск ожидает от Европейского союза полной отмены санкций, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

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    Ранее госсекретарь Франции по европейским делам Арлем Дезир сообщил, что Евросоюз приостановит действие санкций против Белоруссии на четыре месяца, но готов вновь задействовать их в любой момент при необходимости.

    "Наша позиция по теме санкций в отношении Белоруссии известна. Они показали свою полную бесперспективность и неэффективность… Ожидаем их полной отмены и надеемся, что это произойдет как можно скорее", — сказал Мирончик на брифинге в четверг в Минске.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз примет решение по санкциям против Белоруссии к концу октября. В понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге "не было принято официального решения", так как Белоруссия не стояла в повестке дня Совета ЕС.

    Белоруссия находится под политическим и экономическим давлением со стороны Запада уже почти 20 лет. Евросоюз, заявляющий о нарушениях прав человека в Белоруссии, в 2012 году расширил введенные еще в декабре 2010 года санкции в отношении страны, в частности, ограничив въезд белорусских чиновников на территорию Евросоюза, и поставил условием улучшения отношений освобождение всех "политзаключенных". Минск утверждает, что политзаключенных в стране нет. Совет Евросоюза продлил санкции против Белоруссии до 31 октября 2015 года.

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