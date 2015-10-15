Многотысячный митинг оппозиции начался в Кишиневе

КИШИНЕВ, 15 окт — РИА Новости. Колонны протестующих встретились у парламента Молдавии, где установлен палаточный городок левоцентристской оппозиции, начался многотысячный митинг, передает корреспондент РИА Новости.

Протесты в Кишиневе организованы двумя оппозиционными политформированиями — Партией социалистов (ПСРМ) депутата парламента Игоря Додона и "Нашей партией" (НП) мэра второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатого. Оппозиция намерена заблокировать входы и выходы законодательного собрания, пока народные избранники не примут решения по отставке спикера Андриана Канду, премьер-министра Валерия Стрельца и президента Николая Тимофти.

Протестующие держат современные государственные флаги и стяги средневековой Молдавии. Усатый призвал пикетчиков не подаваться провокациям. "Призываю сохранять спокойствие, не подаваться на провокации. Наши действия будут зависеть от того, последуют ли отставки или нет", — сказал он.

В данный момент в палаточном городке оппозиции проходит многотысячный митинг. Протестующие скандируют "Молдова!", "Долой олигархов!", "Отставка".

Фракция Партии социалистов находится в парламенте, где проходит пленарное заседание Законодательного собрания. Они планируют передать требования оппозиции коллегам из других партий.