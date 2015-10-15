Меркель: вывод нелегальных войск из Украины - основа минских соглашений

БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Краеугольным камнем минских соглашений является вывод всех военных подразделений из Украины и восстановления контроля над украинской границей, заявила в четверг, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Краеугольным камнем минских соглашений является полный вывод из Украины всех нелегально находящихся там воинских подразделений и групп, а также восстановление полного контроля со стороны Украины над украинской границей", — сказала Меркель.

Кроме того, канцлер отметила, что Берлин будет работать над реализацией минских соглашений в "нормандском формате", а также в согласии с европейскими и трансатлантическими партнерами.

Ранее штаб АТО сообщил, что в четверг Вооруженные силы Украины начнут трехдневный отвод минометов от линии разграничения в Луганской области.

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