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    Меркель: вывод нелегальных войск из Украины - основа минских соглашений

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    Донбасс - Минск: отвод вооружений (1413)

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    Канцлер Германии подчеркнула важность восстановления контроля со стороны Украины над границей в Донбассе. По ее словам, это является "краеугольным камнем" минских соглашений.
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд на встрече нормандской четверки в Париже
    REUTERS Philippe Wojazer

    БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Краеугольным камнем минских соглашений является вывод всех военных подразделений из Украины и восстановления контроля над украинской границей, заявила в четверг, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Краеугольным камнем минских соглашений является полный вывод из Украины всех нелегально находящихся там воинских подразделений и групп, а также восстановление полного контроля со стороны Украины над украинской границей", — сказала Меркель.

    Кроме того, канцлер отметила, что Берлин будет работать над реализацией минских соглашений в "нормандском формате", а также в согласии с европейскими и трансатлантическими партнерами.

    Ранее штаб АТО сообщил, что в четверг Вооруженные силы Украины начнут трехдневный отвод минометов от линии разграничения в Луганской области.

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    Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики начнут отвод вооружения калибром менее 100 миллиметров с 18 октября.

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