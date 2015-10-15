Второй после аварии на АЭС "Фукусима-1" реактор перезапущен в Японии

ТОКИО, 15 окт — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Специалисты компании Kyushu Electric Power Co произвели перезапуск второго реактора на АЭС "Сэндай" в Японии, ставшей первой станцией, где была возобновлена работа реактора после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

"Выработка первого электричества реактором второго энергоблока ожидается 21 октября. После того, как первая электроэнергия будет выработана, мы намерены провести наладочные работы, постепенно повышая мощность", — говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте оператора АЭС.

Реактор первого энергоблока АЭС "Сэндай" был перезапущен 11 августа и через три дня дал первое электричество. В сентябре первый реактор был выведен на полную мощность. Он стал первым из 48 остановленных после аварии на АЭС "Фукусима-1" реакторов, который прошел тесты на соответствие новым нормам безопасности и перезапуск которого был одобрен государственным комитетом по контролю над атомной энергетикой.

Изначально перезапуск первого и второго реактора АЭС "Сэндай" планировался на начало 2015 года, однако в проектных документах, необходимых для возобновления работы станции, обнаружились недочеты в чертежах и в данных по сейсмоустойчивости. Реакторы были признаны отвечающими новым критериям безопасности АЭС в 2014 году. Перезапуск реактора на втором энергоблоке может быть осуществлен в середине октября.

До аварии в марте 2011 года атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей Японии. Сейчас остановлены все 48 атомных реакторов на территории страны. В настоящее время 20 реакторов 13 японских АЭС проходят проверку, которая должна установить уровень их соответствия введенным летом 2013 года новым стандартам безопасности.