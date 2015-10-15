Два теракта произошли в Северном Синае в Египте: двое погибли

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, шесть пострадали в результате двух взрывов в египетской провинции Северный Синай в городе Эль-Ариш, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию и очевидцев.
По словам полиции, также в городе взорвался полицейский автомобиль, в результате чего погиб один сотрудник полиции и один мирный житель, шесть полицейских пострадали.
"Взрыв был мощный, пострадавшие сотрудники были отправлены в военный госпиталь в Эль-Арише", — цитирует Синьхуа источник.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за происшествия.
Два взрыва произошли в 10.04 по киевскому времени в субботу в столице Турции перед началом митинга, который был организован профсоюзными и общественными организациями под лозунгами "Труд, мир, демократия" в знак протеста против всплеска насилия из-за турецко-курдского конфликта на юго-востоке страны.
Согласно официальным данным, 99 человек погибли, более 500 обратились за медицинской помощью. Взрывы были устроены двумя террористами-смертниками в районе железнодорожного вокзала под эстакадой, где участники митинга проходили к месту его проведения. Основной версией следствия является причастность группировки "Исламское государство"