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    Два теракта произошли в Северном Синае в Египте: двое погибли

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    Один взрыв произошел неподалеку от прокуратуры и полицейского участка в городе Эль-Ариш, сообщил очевидец.
    Полицейский в Египте. Архивное фото
    REUTERS Asmaa Waguih

    МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, шесть пострадали в результате двух взрывов в египетской провинции Северный Синай в городе Эль-Ариш, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию и очевидцев.

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    Один взрыв произошел неподалеку от прокуратуры и полицейского участка в городе Эль-Ариш, сообщил агентству очевидец. На место происшествия прибыла скорая помощь, но информации о жертвах пока не поступало. По словам очевидца, после взрыва была слышна стрельба.

    По словам полиции, также в городе взорвался полицейский автомобиль, в результате чего погиб один сотрудник полиции и один мирный житель, шесть полицейских пострадали.

    "Взрыв был мощный, пострадавшие сотрудники были отправлены в военный госпиталь в Эль-Арише", — цитирует Синьхуа источник.

    Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за происшествия.

    Два взрыва произошли в 10.04 по киевскому времени в субботу в столице Турции перед началом митинга, который был организован профсоюзными и общественными организациями под лозунгами "Труд, мир, демократия" в знак протеста против всплеска насилия из-за турецко-курдского конфликта на юго-востоке страны.

    Согласно официальным данным, 99 человек погибли, более 500 обратились за медицинской помощью. Взрывы были устроены двумя террористами-смертниками в районе железнодорожного вокзала под эстакадой, где участники митинга проходили к месту его проведения. Основной версией следствия является причастность группировки "Исламское государство"

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