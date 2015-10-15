Оппозиция в Молдавии в четверг заблокирует парламент

КИШИНЕВ, 15 окт — РИА Новости. Левоцентристская оппозиция Молдавии намерена в четверг пикетировать в Кишиневе парламент, требуя отставки руководства страны.

Лидер Партии социалистов, депутат парламента Игорь Додон заявил, что оппозиция также заблокирует входы и выходы законодательного собрания, пока народные избранники не примут решения по отставке спикера Андриана Канду, премьер-министра Валерия Стрельца и президента Николая Тимофти.

Протесты, организованные левоцентристской оппозицией (социалиста Додона и "Наша партия" Ренато Усатого — прим. ред), начались в Кишиневе в ночь на 25 сентября. Сотни человек установили палатки между администрацией президента и зданием законодательного собрания. Спустя несколько дней в Кишиневе прошла массовая манифестация, в которой, по оценке организаторов, приняли участие от 30 до 50 тысяч человек. По оценке кишиневской полиции, протестующих было примерно 15 тысяч. Участники протестов выступают за отставку руководства страны, досрочные парламентские и всеобщие выборы президента.

Сейчас протесты проходят в режиме нон-стоп. Несмотря на прохладные ночи, обитателей палаточного городка становится больше. Особенно по вечерам, когда начинается познавательно-развлекательная программа с участием местных музыкантов. Ночуют протестующие в теплых спальных мешках. Палатки утеплены пенопластом и полиэтиленовыми пакетами.

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Протестующие периодически проводят разнообразные акции. Так, в ночь на 3 октября участники протеста перекрыли палатками центральный проспект имени Штефана чел Маре. Но уже 4 октября они самостоятельно разблокировали проспект, убрав палатки с проезжей части.

В понедельник, 12 октября, оппозиция на час заблокировала движение транспорта в центре Кишинева, требуя от властей выполнить ее требования. Лидер социалистов и председатель политформирования "Наша партия" Усатый отметили, что это была предупредительная мера.

Полиция Кишинева заявила, что акция протестующих подпадает под статьи уголовного кодекса, которые предусматривают штраф до 20 тысяч леев (примерно одна тысяча долларов) и лишение свободы на срок до 6 лет.

Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что полиция вместо того, чтобы ловить реальных преступников, доказывает своими действиями, что она "прислуживает олигархической власти". Он также отметил, что протестующие намерены идти до конца, требуя отставки руководства страны.

Молдавию с сентября сотрясают и другие массовые протесты. Представители гражданской платформы DA (Demnitate si adevar — "Достоинство и правда") развернули палаточный городок перед зданием правительства. Они также провели несколько массовых акций с требованием отставки руководства страны.

Несмотря на то, что у гражданской платформы и левоцентристов одинаковые требования, участники DA выступают за европейскую интеграцию, а социалисты и сторонники "Нашей партии" — за укрепление молдавской государственности, тесное сотрудничество с Россией и за евразийский геополитический вектор.