наверх
10.03.201803:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Однопартийцы раскритиковали Меркель из-за отношения к мигрантам - СМИ

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (668)

    (обновлено: )128
    Рейтинг ХДС упал до рекордно низкого уровня с момента последних выборов 2013 года из-за проводимой политики в отношении мигрантов. Участник партийной встречи отметил, что люди "больше не могут слышать" заявление канцлера.
    Ангела Меркель. Архивное фото
    REUTERS Hannibal Hanschke

    МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель подверглась критике со стороны своей партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) за выбранную политическую линию по отношению к мигрантам, сообщает немецкий телеканал N24.

    Участник партийной встречи, прошедшей в городе Шкойдитц, сообщил телеканалу, что люди "больше не могут слышать" заявление канцлера "Мы справимся с этим!" (Wir schaffen das!) относительно ситуации с мигрантами. По словам его однопартийца, присутствовавшего на встрече, Германии грозит "национальная катастрофа", если поток мигрантов не остановится.

    Ситуация на границе Сербии и Хорватии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    ФОТОЛЕНТА. Беженцы с Ближнего Востока на границе Сербии и Хорватии

    Ангела Меркель заявила, что ситуация с мигрантами дает возможность "научиться глобализации с совсем другой стороны", пишет издание Handelsblatt.

    Ранее сообщалось, что рейтинг ХДС упал до рекордно низкого уровня с момента последних выборов 2013 года из-за проводимой политики в отношении мигрантов.

    В начале октября немецкие СМИ сообщили о новом прогнозе на 2015 год, пока не подтвержденном властями, — Германии следует ожидать не 800 тысяч беженцев, как сообщалось в официальном прогнозе ранее, а около 1,5 миллиона. Германия считает, что страны Евросоюза должны честно подходить к распределению беженцев и участвовать в процессе приема мигрантов наряду с Германией.

    Ранее сообщалось о том, что, согласно последним опросам, более половины жителей Германии считают, что страна принимает слишком много беженцев, только каждый третий немец считает, что ФРГ справится с приемом и распределением новых мигрантов.

    По последним данным приграничного агентства ЕС "Фронтекс", по состоянию на конец сентября на территорию стран Евросоюза прибыли около 630 тысяч мигрантов. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине