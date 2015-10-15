Однопартийцы раскритиковали Меркель из-за отношения к мигрантам - СМИ

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель подверглась критике со стороны своей партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) за выбранную политическую линию по отношению к мигрантам, сообщает немецкий телеканал N24.

Участник партийной встречи, прошедшей в городе Шкойдитц, сообщил телеканалу, что люди "больше не могут слышать" заявление канцлера "Мы справимся с этим!" (Wir schaffen das!) относительно ситуации с мигрантами. По словам его однопартийца, присутствовавшего на встрече, Германии грозит "национальная катастрофа", если поток мигрантов не остановится.

Ангела Меркель заявила, что ситуация с мигрантами дает возможность "научиться глобализации с совсем другой стороны", пишет издание Handelsblatt.

Ранее сообщалось, что рейтинг ХДС упал до рекордно низкого уровня с момента последних выборов 2013 года из-за проводимой политики в отношении мигрантов.

В начале октября немецкие СМИ сообщили о новом прогнозе на 2015 год, пока не подтвержденном властями, — Германии следует ожидать не 800 тысяч беженцев, как сообщалось в официальном прогнозе ранее, а около 1,5 миллиона. Германия считает, что страны Евросоюза должны честно подходить к распределению беженцев и участвовать в процессе приема мигрантов наряду с Германией.

Ранее сообщалось о том, что, согласно последним опросам, более половины жителей Германии считают, что страна принимает слишком много беженцев, только каждый третий немец считает, что ФРГ справится с приемом и распределением новых мигрантов.

По последним данным приграничного агентства ЕС "Фронтекс", по состоянию на конец сентября на территорию стран Евросоюза прибыли около 630 тысяч мигрантов. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны.