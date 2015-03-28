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    Президент Йемена обвинил Иран в поддержке мятежников-хуситов

    Тема:

    Военная кампания в Йемене (227)

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    Абд Раббу Мансур Хади призвал продолжать операцию "Буря решимости" до тех пор, пока мятежники не сдадут оружие, "которое им поставил Иран на протяжении последних лет для войны против государства и йеменского народа".
    Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади. Архивное фото
    RIA News Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

    ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 28 мар — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади обвинил Тегеран в поставках оружия шиитским повстанцам-хуситам и в скрытном заговоре против йеменского народа, об этом глава государства заявил на открывшемся в субботу в египетском Шарм-эш-Шейхе саммите ЛАГ.

    "Призываю продолжать операцию (военная кампания "Буря решимости") до тех пор, пока они не сдадут оружие, которое им поставил Иран на протяжении последних лет для войны против государства и йеменского народа, пока они не откажутся от скрытного заговора с Ираном против Йемена, его целостности и стабильности", — заявил Абд Раббу Мансур Хади.

    Смотрите фотоленту: Многотысячные акции протеста хуситов и их противников в Йемене

    Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов. Погибли десятки человек.

    РИА Новости
    Военная операция в Йемене. Инфографика
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