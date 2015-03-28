Семь человек получили ранения в результате стрельбы в США

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Семь человек получили ранения в результате стрельбы в американской Флориде.

По данным местной полиции, инцидент произошел в городе Панама-Сити-Бич на вечеринке в частном доме. Сотрудники правоохранительных органов около 13.00 по местному времени получили несколько звонков от очевидцев, которые сообщили о стрельбе.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, информации о жертвах пока нет, однако по меньшей мере трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Полицейские задержали мужчину, предположительно, открывшего стрельбу.

Причины инцидента еще неизвестны.