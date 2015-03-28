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    Семь человек получили ранения в результате стрельбы в США

    (обновлено: )96
    Инцидент произошел в городе Панама-Сити-Бич на вечеринке в частном доме. Сотрудники правоохранительных органов около 13.00 по местному времени получили несколько звонков от очевидцев, которые сообщили о стрельбе.
    Полиция. Архивное фото
    flickr.com/dcJohn

    МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Семь человек получили ранения в результате стрельбы в американской Флориде.

    Стрельба в полцию в американском городе Фергюссон
    Видео агентства Associated Press
    Стрельба по полицейским в американском Фергюсоне

    По данным местной полиции, инцидент произошел в городе Панама-Сити-Бич на вечеринке в частном доме. Сотрудники правоохранительных органов около 13.00 по местному времени получили несколько звонков от очевидцев, которые сообщили о стрельбе.

    Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, информации о жертвах пока нет, однако по меньшей мере трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

    Полицейские задержали мужчину, предположительно, открывшего стрельбу.

    Причины инцидента еще неизвестны.

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