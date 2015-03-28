При взрыве цистерны с бензином в Мексике пострадали 40 человек

МЕХИКО, 27 мар — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Цистерна с бензином взорвалась на дороге в мексиканском штате Табаско, погибли двое, ранены 36 человек, сообщает в субботу министерство общественной безопасности штата.

По данным властей, среди пострадавших — много детей, все они получили ожоги различной степени тяжести.

Инцидент произошел на дороге между городами Вильяэрмоса и Коатсакоалькос (соседний штат Веракрус), когда автоцистерна с 60 тысячами литров горючего вылетела с дороги и врезалась в деревья.

Из цистерны начало выливаться топливо, после чего местные жители собрались рядом с машиной с канистрами и бидонами, чтобы собрать бесплатный бензин. Скорее всего, причиной возгорания и взрыва могла стать случайная искра.