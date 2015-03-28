наверх
10.03.201802:13
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    При взрыве цистерны с бензином в Мексике пострадали 40 человек

    (обновлено: )76
    Инцидент произошел на дороге между городами Вильяэрмоса и Коатсакоалькос (соседний штат Веракрус), когда автоцистерна с 60 тысячами литров горючего вылетела с дороги и врезалась в деревья.
    Пожар. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    МЕХИКО, 27 мар — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Цистерна с бензином взорвалась на дороге в мексиканском штате Табаско, погибли двое, ранены 36 человек, сообщает в субботу министерство общественной безопасности штата.

    Пожар на заводе в Днепропетровской области
    Горожанин
    Пожар на заводе в Новомосковске

    По данным властей, среди пострадавших — много детей, все они получили ожоги различной степени тяжести.

    Инцидент произошел на дороге между городами Вильяэрмоса и Коатсакоалькос (соседний штат Веракрус), когда автоцистерна с 60 тысячами литров горючего вылетела с дороги и врезалась в деревья.

    Из цистерны начало выливаться топливо, после чего местные жители собрались рядом с машиной с канистрами и бидонами, чтобы собрать бесплатный бензин. Скорее всего, причиной возгорания и взрыва могла стать случайная искра.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине