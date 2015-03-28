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    Глава Еврокомиссии отложил свой визит в Киев из-за проблем со здоровьем

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    Отмечается, что "во время разговора Жан-Клод Юнкер сообщил, что, к сожалению, вынужден перенести визит в Киев, который планировался на понедельник, 30 марта".
    Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко сообщил о переносе своего визита в Киев, который планировался на 30 марта, из-за проблем со здоровьем.

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    Associated Press Virginia Mayo)
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    "Во время разговора Жан-Клод Юнкер сообщил, что, к сожалению, вынужден перенести визит в Киев, который планировался на понедельник, 30 марта, из-за непредвиденных обстоятельств со здоровьем", — сообщается на сайте президента Украины.

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    В ходе разговора собеседники подтвердили, что 27 апреля состоится саммит Украина-ЕС.

    Ранее официальный представитель МИД Украины Евгений Перебийнис сообщил, что председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини посетят Киев 30 марта.

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