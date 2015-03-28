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    Президент Йемена призвал продолжать военную операцию

    Тема:

    Военная кампания в Йемене (227)

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    Президент Йемена привал продолжать военную кампанию "Буря решимости" до тех пор, пока хуситы не объявят о своей капитуляции, не покинут все территории, которые оккупировали в разных провинциях.
    Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади. Архивное фото
    RIA News Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

    ШАРМ ЭШ-ШЕЙХ, 28 мар — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади призвал коалицию, участвующую в военной кампании в Йемене против шиитских повстанцев-хуситов, продолжать боевые действия вплоть до капитуляции мятежников.

    Военная операция в Йемене. Инфографика
    РИА Новости
    Военная операция в Йемене

    Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию "Буря решимости" против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов. Погибли десятки человек. К военной операции уже официально присоединились Египет, Иордания и Судан.

    "Призываю продолжать операцию (военная кампания "Буря решимости") до тех пор, пока эта банда не объявит о своей капитуляции, не покинет все территории, которые она оккупировала в разных провинциях, не освободит государственные учреждения и не сдаст все награбленное ими оружие", — сказал президент Йемена на открывшемся в субботу в египетском Шарм эш-Шейхе саммите ЛАГ.

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