Президент Йемена призвал продолжать военную операцию

ШАРМ ЭШ-ШЕЙХ, 28 мар — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади призвал коалицию, участвующую в военной кампании в Йемене против шиитских повстанцев-хуситов, продолжать боевые действия вплоть до капитуляции мятежников.

Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию "Буря решимости" против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов. Погибли десятки человек. К военной операции уже официально присоединились Египет, Иордания и Судан.

"Призываю продолжать операцию (военная кампания "Буря решимости") до тех пор, пока эта банда не объявит о своей капитуляции, не покинет все территории, которые она оккупировала в разных провинциях, не освободит государственные учреждения и не сдаст все награбленное ими оружие", — сказал президент Йемена на открывшемся в субботу в египетском Шарм эш-Шейхе саммите ЛАГ.