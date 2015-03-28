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    Захваченный боевиками отель в Сомали освободили - СМИ

    (обновлено: )60
    Стрельба возле отеля была остановлена, и агенты службы безопасности получили доступ в здание. В результате нападения боевиков погибли 17 человек, среди которых посол Сомали в Швейцарии.
    Вид Могадишо - столицы Сомалийской Демократической Республики
    RIA News Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Правительственным войскам удалось взять под контроль здание отеля в столице Сомали Могадишо, которое ранее было захвачено боевиками радикальной группировки "Аш-Шабаб", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Боевики ворвались в пятницу в отель в Могадишо, популярный среди правительственных чиновников и высокопоставленных должностных лиц. Незадолго до нападения у здания гостиницы прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек. Перестрелка между правительственными войсками и боевиками продолжалась более 12 часов.

    Как сообщил агентству капитан Мухаммед Хуссейн, стрельба возле отеля была остановлена, и агенты службы безопасности получили доступ в здание.

    По последним данным, в результате нападения боевиков погибли 17 человек, среди которых посол Сомали в Швейцарии. Еще как минимум 20 человек получили ранения. Ранее сообщалось о 15 погибших.

    Al Shabaab bombs two convoys, killing at least 12

    Загружено: 08.09.2014 в 20:03

    В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует там гуманитарной деятельности ООН.

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