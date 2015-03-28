Захваченный боевиками отель в Сомали освободили - СМИ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Правительственным войскам удалось взять под контроль здание отеля в столице Сомали Могадишо, которое ранее было захвачено боевиками радикальной группировки "Аш-Шабаб", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Боевики ворвались в пятницу в отель в Могадишо, популярный среди правительственных чиновников и высокопоставленных должностных лиц. Незадолго до нападения у здания гостиницы прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек. Перестрелка между правительственными войсками и боевиками продолжалась более 12 часов.

Как сообщил агентству капитан Мухаммед Хуссейн, стрельба возле отеля была остановлена, и агенты службы безопасности получили доступ в здание.

По последним данным, в результате нападения боевиков погибли 17 человек, среди которых посол Сомали в Швейцарии. Еще как минимум 20 человек получили ранения. Ранее сообщалось о 15 погибших.

Al Shabaab bombs two convoys, killing at least 12 Загружено: 08.09.2014 в 20:03

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует там гуманитарной деятельности ООН.