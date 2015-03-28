БАЙКОНУР (Казахстан), 28 мар — РИА Новости. НАСА намерено захватить астероид и добывать там полезные ископаемые, заявил на пресс-конференции на Байконуре администратор НАСА Чарлз Болден.

"Программу, которую мы поддерживаем и намерены осуществить с участием частных компаний — это миссия по захвату и перенаправлению движения астероида с последующим выводом его в окололунное пространство. Если этот дерзкий проект удастся, то мы дадим возможность коммерческим фирмам добывать полезные ископаемые на этом астероиде", — сказал Болден.

Выход астронавтов NASA в открытый космос Загружено: 01.03.2015 в 18:37

Ранее сообщалось, что в США прошло испытание твердотопливного ускорителя строящейся ракеты для пилотируемых полетов Space Launch System (SLS), результаты теста изучаются.