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    В мире

    НАСА намерено захватить астероид и добывать там полезные ископаемые

    (обновлено: )50501
    По словам администратора НАСА Чарлза Болдена, "если этот дерзкий проект удастся, то мы дадим возможность коммерческим фирмам добывать полезные ископаемые на этом астероиде".
    Астероид. Архивное фото
    nasa.gov

    БАЙКОНУР (Казахстан), 28 мар — РИА Новости. НАСА намерено захватить астероид и добывать там полезные ископаемые, заявил на пресс-конференции на Байконуре администратор НАСА Чарлз Болден.

    "Программу, которую мы поддерживаем и намерены осуществить с участием частных компаний — это миссия по захвату и перенаправлению движения астероида с последующим выводом его в окололунное пространство. Если этот дерзкий проект удастся, то мы дадим возможность коммерческим фирмам добывать полезные ископаемые на этом астероиде", — сказал Болден.

    Выход астронавтов NASA в открытый космос

    Загружено: 01.03.2015 в 18:37

    Ранее сообщалось, что в США прошло испытание твердотопливного ускорителя строящейся ракеты для пилотируемых полетов Space Launch System (SLS), результаты теста изучаются.

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