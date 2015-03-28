наверх
10.03.201802:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Число жертв нападения на отель в Сомали возросло до 15 человек

    (обновлено: )191
    В результате нападения исламистской группировки "Аш-Шабаб" на отель в столице Сомали Могадишо 15 человек погибли, как минимум 20 получили ранения. Среди погибших есть гражданские лица.
    Вид Могадишо - столицы Сомали
    RIA News Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Число погибших в результате нападения исламистской группировки "Аш-Шабаб" на отель в столице Сомали Могадишо возросло до 15 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.

    Ранее сообщалось о 10 погибших, в числе которых посол Сомали в Швейцарии.

    "По меньшей мере 15 человек погибли, включая посла Сомали в Швейцарии, и еще как минимум 20 получили ранения", — сообщил полковник местной полиции Фара Аден (Farah Aden). По его словам, среди погибших есть гражданские лица, охранники отеля и солдаты правительственных войск.

    Боевики группировки "Аш-Шабаб" ворвались в пятницу в отель в Могадишо, популярный среди правительственных чиновников и высокопоставленных должностных лиц. Незадолго до нападения у здания гостиницы прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек.

    Al Shabaab bombs two convoys, killing at least 12

    Загружено: 08.09.2014 в 20:03

    Ранее сообщалось, что боевики, ворвавшиеся в сомалийский отель, продолжают перестрелку с правительственными войсками спустя 12 часов после начала нападения.

    В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует там гуманитарной деятельности ООН.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине