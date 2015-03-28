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    В сомалийском отеле второй день продолжается осада боевиков

    (обновлено: )199
    Правительственным войскам удалось захватить нижний этаж отеля. Как сообщается, боевики могут находиться на четвертом или пятом этаже. По некоторым данным, боевики могли захватить заложников.
    Вид Могадишо - столицы Сомалийской Демократической Республики
    RIA News Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Боевики группировки "Аш-Шабаб", ворвавшиеся в пятницу в отель в столице Сомали Могадишо, продолжают перестрелку с правительственными войсками спустя 12 часов после начала нападения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

    Как сообщалось ранее, в результате нападения боевиков на столичный отель, популярный среди правительственных чиновников и высокопоставленных должностных лиц, были убиты десять человек, включая посла Сомали в Швейцарии.

    Как сообщил агентству капитан Мухаммед Хусейн, правительственным войскам удалось захватить нижний этаж отеля, и они предполагают, что боевики могут находиться на четвертом или пятом этаже. По некоторым данным, боевики могли захватить заложников.

    Незадолго до нападения у здания гостиницы прогремел взрыв. Как сообщило агентство Франс Пресс, на воздух взлетел автомобиль со взрывчаткой, один человек погиб, число пострадавших не уточняется.

    В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует там гуманитарной деятельности ООН. Группировка неоднократно брала на себя ответственность за теракты и нападения на территории страны.

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