В сомалийском отеле второй день продолжается осада боевиков

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Боевики группировки "Аш-Шабаб", ворвавшиеся в пятницу в отель в столице Сомали Могадишо, продолжают перестрелку с правительственными войсками спустя 12 часов после начала нападения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Как сообщалось ранее, в результате нападения боевиков на столичный отель, популярный среди правительственных чиновников и высокопоставленных должностных лиц, были убиты десять человек, включая посла Сомали в Швейцарии.

Как сообщил агентству капитан Мухаммед Хусейн, правительственным войскам удалось захватить нижний этаж отеля, и они предполагают, что боевики могут находиться на четвертом или пятом этаже. По некоторым данным, боевики могли захватить заложников.

Незадолго до нападения у здания гостиницы прогремел взрыв. Как сообщило агентство Франс Пресс, на воздух взлетел автомобиль со взрывчаткой, один человек погиб, число пострадавших не уточняется.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует там гуманитарной деятельности ООН. Группировка неоднократно брала на себя ответственность за теракты и нападения на территории страны.