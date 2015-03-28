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    В мире

    СБ ООН принял резолюцию о борьбе с терроризмом в Ливии

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (654)

    (обновлено: )149
    В резолюции отмечается "важность оказания правительству Ливии поддержки и содействия, в том числе посредством предоставления ему необходимой помощи для обеспечения безопасности и наращивания потенциала".
    Заседание Совета Безопасности ООН
    REUTERS Carlo Allegri

    ООН, 28 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. Совет Безопасности ООН осудил действия боевиков "Исламского государства" и "Аль-Каиды" в Ливии и заявил о необходимости бороться с экстремистскими группировками. Соответствующую резолюцию СБ ООН принял в ночь на субботу единогласно.

    В резолюции осуждаются любые акты, совершенные ИГ, "Ансар аш-Шариа" и всеми другими группировками и лицами, связанными с "Аль-Каидой" и действующими в Ливии.

    В этой связи члены СБ считают необходимым выработать всеобъемлющий подход в целях принятия всесторонних мер по борьбе с данной угрозой. В частности, отмечается "важность оказания правительству Ливии поддержки и содействия, в том числе посредством предоставления ему необходимой помощи для обеспечения безопасности и наращивания потенциала".

    Ранее после убийства в Ливии граждан Египта Каир призвал Совет Безопасности ООН принять резолюцию о международном вмешательстве в ситуацию в Ливии.

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    Загружено: 16.03.2015 в 08:21

    СБ ООН ранее в пятницу также принял резолюцию, продлевающую на год действие санкций в отношении Ливии, включающие борьбу с незаконным экспортом нефти из страны, а также эмбарго на поставки оружия в Ливию. Также до 15 сентября 2015 года продлена работа миссии ООН по поддержке в Ливии (UNSMIL/МООНПЛ).

    В принятом в пятницу документе отсутствует положение о снятии запрета на поставки оружия правительству, о чем ранее просили власти страны.

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