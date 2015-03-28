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    Девушка пилота A320 Лубитца: он хотел, чтобы его запомнили

    Тема:

    Крушение Airbus A320 во Франции (114)

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    Девушка рассказала в интервью СМИ, что ее бывший молодой человек - Андреас Лубитц - планировал сделать эффектный жест, чтобы "все его запомнили".
    Спасатели на месте крушения самолета Airbus A320
    REUTERS Emmanuel Foudrot

    МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Бывшая подруга второго пилота разбившегося во Франции самолета Airbus A320 Андреаса Лубитца рассказала, что он хотел войти в историю, "изменить систему", сделать так, чтобы его запомнили.

    Спасатели на месте крушения самолета Airbus A320 в районе французских Альп
    REUTERS French Interior Ministry
    Спасатели на месте крушения самолета Airbus A320 во Франции

    Девушка рассказала в интервью немецкой газете Bild, что ее бывший молодой человек планировал сделать эффектный жест, чтобы "все его запомнили", передает газета Telegraph. "Это ничего не значило для меня в то время, но теперь значит", — приводит газета слова девушки.

    По ее словам, Андреас Лубитц был скрытным и мог хранить секреты, также он мог проснуться среди ночи с криком "Мы падаем!". "Когда я узнала о крушении, в голове снова и снова проигрывалась запись того, что он говорил: однажды я сделаю что-то, что изменит систему, все узнают мое имя и запомнят меня", — поделилась своими воспоминаниями девушка.

    По данным СМИ, незадолго до крушения Лубитц расстался со своей девушкой, а затем сделал попытку ее вернуть, купив ей автомобиль.

    Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, во вторник днем разбился в труднодоступном районе Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе погибли 150 человек. По данным следователей, пилот рейса вышел из кабины на несколько минут в туалет. Вновь открыть дверь кабину пилотов ему не удалось, так как она оказалась заблокирована изнутри. Командир настойчиво просил второго пилота Андреаса Лубитца открыть ему дверь. Пока второй пилот направил самолет к земле по непонятным причинам, командир экипажа пытался взломать дверь и предотвратить авиакатастрофу, однако сделать этого не смог.

    Смотрите видео: Прокуратура увидела умышленные действия в уничтожении Airbus A320

    Полученные следствием улики свидетельствуют, что Лубитц скрывал от авиакомпании Germanwings свои проблемы со здоровьем. Прокуратура Марселя заявила, что он подозревается в умышленном уничтожении воздушного судна.

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