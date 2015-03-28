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    Мощная волна обрушилась на побережье Эквадора, погибли два ребенка

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    Высота волн, пришедших из отдаленных районов Тихого океана, достигала двух метров. Специалисты считают, что в ближайшие дни океанские волны, правда, уже меньшей высоты, могут повторно ударить по побережью.
    Океаническая волна. Архивное фото
    RIA News Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

    МЕХИКО, 28 мар — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. По меньшей мере три человека погибли в результате обрушившейся на побережье эквадорского штата Санта-Элена океанской волны, сообщают в пятницу местные власти.

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    Наводнение в столице Индонезии Джакарте

    По данным океанографического института ВМС Эквадора, высота волн, пришедших из отдаленных районов Тихого океана, достигала двух метров.

    Специалисты считают, что в ближайшие дни океанские волны, правда, уже меньшей высоты, могут повторно ударить по побережью.

    Среди погибших — два ребенка и молодой человек, которых стихия застала врасплох в курортном местечке Сан-Пабло. Власти предупредили о необходимости дополнительных мер предосторожности рыбаков, а также потребовали, чтобы несовершеннолетние появлялись на побережье только в сопровождении взрослых, отмечает агентство Andes.

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