Мощная волна обрушилась на побережье Эквадора, погибли два ребенка

МЕХИКО, 28 мар — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. По меньшей мере три человека погибли в результате обрушившейся на побережье эквадорского штата Санта-Элена океанской волны, сообщают в пятницу местные власти.

По данным океанографического института ВМС Эквадора, высота волн, пришедших из отдаленных районов Тихого океана, достигала двух метров.

Специалисты считают, что в ближайшие дни океанские волны, правда, уже меньшей высоты, могут повторно ударить по побережью.

Среди погибших — два ребенка и молодой человек, которых стихия застала врасплох в курортном местечке Сан-Пабло. Власти предупредили о необходимости дополнительных мер предосторожности рыбаков, а также потребовали, чтобы несовершеннолетние появлялись на побережье только в сопровождении взрослых, отмечает агентство Andes.

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