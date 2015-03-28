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    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Индонезии

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    Эпицентр подземного толчка находился в 132 километрах к северо-востоку от города Битунг в провинции Северный Сулавеси. Его очаг располагался на глубине всего десяти километров под поверхностью моря Сулавеси.
    Скорая помощь в Индонезии. Архивное фото
    Associated Press Wagino

    БАЛИ (Индонезия), 28 мар — РИА Новости, Михаил Цыганов. Землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера произошло в ночь на субботу на севере Индонезии, к цунами оно не привело, сообщили РИА Новости в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики.

    Наводнение в столице Индонезии Джакарте
    Darren Whiteside
    Наводнение в столице Индонезии Джакарте

    Эпицентр подземного толчка находился в 132 километрах к северо-востоку от города Битунг в провинции Северный Сулавеси. Его очаг располагался на глубине всего десяти километров под поверхностью моря Сулавеси.

    Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

    Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В 2009 году более тысячи человек стали жертвами серии мощных подземных толчков в провинции Западная Суматра, а в 2004 году у западного побережья Суматры произошло сильнейшее землетрясение, которое вызвало цунами, унесшее жизни сотен тысяч человек в 12 странах.

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