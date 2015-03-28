наверх
10.03.201802:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Коалиция наносит удары по складам боеприпасов в Сане, жители в панике

    Тема:

    Военная кампания в Йемене (227)

    (обновлено: )7501
    Среди жителей столицы царит паника, так как они боятся, что взрывы ракетных и оружейных складов приведут к большим разрушениям в мирных районах города.
    Последствия авиаудара по Йемену. Архивное фото
    REUTERS Khaled Abdullah

    САНА, 28 мар — РИА Новости. Авиация международной коалиции во главе с Саудовской Аравией наносит авиаудары по складам боеприпасов в йеменской столице Сане, сообщает в ночь на субботу агентство Sputnik со ссылкой на своего корреспондента.

    Военная операция в Йемене. Инфографика
    РИА Новости
    Военная операция в Йемене

    "Авиация коалиции наносит авиаудары по складам ракет в Сане, город сотрясают мощнейшие взрывы", — передает агентство.

    Как передает корреспондент агентства с места событий, свет выключился почти во всех южный районах города. По его словам, среди жителей столицы царит паника, так как они боятся, что взрывы ракетных и оружейных складов приведут к большим разрушениям в мирных районах города.

    Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов. Погибли десятки человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине