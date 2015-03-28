Коалиция наносит удары по складам боеприпасов в Сане, жители в панике

САНА, 28 мар — РИА Новости. Авиация международной коалиции во главе с Саудовской Аравией наносит авиаудары по складам боеприпасов в йеменской столице Сане, сообщает в ночь на субботу агентство Sputnik со ссылкой на своего корреспондента.

"Авиация коалиции наносит авиаудары по складам ракет в Сане, город сотрясают мощнейшие взрывы", — передает агентство.

Как передает корреспондент агентства с места событий, свет выключился почти во всех южный районах города. По его словам, среди жителей столицы царит паника, так как они боятся, что взрывы ракетных и оружейных складов приведут к большим разрушениям в мирных районах города.

Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов. Погибли десятки человек.