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    Fitch понизило кредитный рейтинг Греции

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    Среди причин такого решения: недостаточный доступ к рынку, неопределенные перспективы по своевременным выплатам от официальных учреждений и жесткие условия ликвидности в банковском секторе страны.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch неожиданно понизило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Греции в иностранной и национальной валюте до "CCC" с "B", говорится в сообщении организации.

    Международное рейтинговое агентство Moody's
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    Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте был снижен до "C" с "B", в национальной — пересмотрен с "BB" на "B-".

    "Недостаточный доступ к рынку, неопределенные перспективы по своевременным выплатам от официальных учреждений, жесткие условия ликвидности в банковском секторе страны оказывают сильное давление на финансирование греческого правительства", — говорится в отчете Fitch.

    Сейчас долг Греции составляет порядка 324 миллиардов евро, или около 180% ВВП. Новое правительство Греции, в которое вошли Коалиция радикальных левых СИРИЗА и правая партия "Независимые греки" (АНЭЛ) добивается от кредиторов списания большей части госдолга.

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