Fitch понизило кредитный рейтинг Греции

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch неожиданно понизило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Греции в иностранной и национальной валюте до "CCC" с "B", говорится в сообщении организации.

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте был снижен до "C" с "B", в национальной — пересмотрен с "BB" на "B-".

"Недостаточный доступ к рынку, неопределенные перспективы по своевременным выплатам от официальных учреждений, жесткие условия ликвидности в банковском секторе страны оказывают сильное давление на финансирование греческого правительства", — говорится в отчете Fitch.

Сейчас долг Греции составляет порядка 324 миллиардов евро, или около 180% ВВП. Новое правительство Греции, в которое вошли Коалиция радикальных левых СИРИЗА и правая партия "Независимые греки" (АНЭЛ) добивается от кредиторов списания большей части госдолга.

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