Пять человек получили ранения при взрыве в метро чилийской столицы

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел на одной из станций метрополитена чилийской столицы, пять человек получили ранения, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Как сообщил агентству представитель полиции, один из пострадавших серьёзно ранен.

По данным местных СМИ, взрыв произошел на станции "Военная школа" (Escuela Militar). Взрывное устройство было заложено в мусорном баке.

"Очевидно, это неслучайное происшествие", — заявил в интервью местной радиостанции представитель противопожарной службы чилийской столицы.

Полицейские перекрыли станцию.

Предварительные причины взрыва не уточняются.