Канада пригрозила России новыми санкциями из-за конфликта в Украине

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава МИД Канады Джон Бэрд заявил, что его страна готова ужесточить санкции в отношении России, если перемирие на востоке Украины не будет продолжено, сообщает канадский телеканал CTV News.

Многие западные страны, в том числе Канада, возлагают на Россию значительную долю вину за эскалацию внутриукраинского кризиса, и ввели в отношении нее ряд ограничительных мер. Москва эти обвинения отвергает и объясняет, что стороной кризиса не является. Евросоюз в понедельник подготовил очередной пакет санкций, но отложил его вступление в силу, чтобы оценить реализацию перемирия.

"Естественно, мы хотим видеть политическое решение кризиса в Украине <…> Давайте дадим политическому решению шанс. Очевидно, что если возникнут новые провокационные действия и негативные обстоятельства, мы будем решительно выступать за введение дополнительных мер (против РФ)", — заявил канадский министр после встречи с главой дипломатии ЕС Кэтрин Эштон в Оттаве.

С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет по меньшей мере три тысячи человек, около шести тысяч ранены.

Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.