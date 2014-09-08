Порошенко могут пригласить выступить перед Конгрессом США

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Влиятельные американские сенаторы Роберт Менендес и Боб Коркер предложили в понедельник спикеру нижней палаты конгресса Джону Бейнеру пригласить президента Украины Петра Порошенко выступить на общей сессии конгресса в ходе его визита в Вашингтон 18 сентября.

Порошенко посетит Вашингтон 18 сентября по приглашению президента США Барака Обамы, с которым он обсудит ситуацию в Украине. Подготовка к визиту проходит на фоне того, как США продолжают обвинять Россию в эскалации конфликта в Украине, в том числе поддержке ополченцев. Москва эти обвинения категорически отвергает. США уже заявили, что расширят помощь властям Украины, включая военную, но эта помощь, вопреки заявлениям Киева, пока что не включает оружие или предоставление Украине статуса союзника вне НАТО.

"Мы думаем, что для каждого члена Конгресса критически важно послушать президента Украины в этот определяющий момент не только для Украины, но и для России и для международного порядка, сложившегося после холодной войны", — говорится в заявлении демократа Менендеса, который председательствует в международном комитете Сената, и республиканца Коркера из того же комитета.

"Мы призываем вас протянуть руку дружбы Украине, пригласив президента Порошенко обратиться к совместной сессии Конгресса и поделиться своими взглядами на критическую ситуацию в Украине", — заявляют сенаторы.

С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет по меньшей мере три тысячи человек, около шести тысяч ранены.

Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.