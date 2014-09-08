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    США ждут результатов расследования причин крушения Boeing в Украине

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    Трибунал в деле MH17: быть или не быть (503)

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    США ждут результатов расследования авиакатастрофы малайзийского Boeing в Украине и намерены тщательно их изучить, заявила представитель госдепартамента Джен Псаки.
    Боец ополчения на месте крушения Boeing 777, архивное фото
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. США ждут результатов расследования авиакатастрофы малайзийского Boeing в Украине и намерены тщательно их изучить, заявила в понедельник представитель госдепартамента Джен Псаки.

    "Совет по безопасности Нидерландов — основная команда по расследованию — представит завтра доклад. Насколько мы понимаем, доклад представит фактическую информацию, основанную на имеющихся источниках Совета по безопасности Нидерландов", — сказала Псаки.

    На вопрос о том, сочтут ли США сбалансированным текст доклада, Псаки ответила: "Конечно, мы этого ожидаем, но посмотрим, что сказано в докладе. Я не думаю, что у нас есть какие-то предубеждения".

    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Украине
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
    Boeing-777: эксперты Малайзии, доклад Нидерландов и принадлежность "Бука"

    Официальный представитель Совета по безопасности Нидерландов Сара Ферной сообщила в четверг, что предварительный доклад о причинах крушения малайзийского Boeing в Украине будет представлен 9 сентября, а для подготовки окончательного отчета потребуются месяцы. При этом она отметила, что Совет рассчитывает представить окончательный доклад в течение года с момента катастрофы.

    Рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, в том числе 43 подданных Малайзии. Все они погибли. Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев, однако последние заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. США, со своей стороны, заявляют, что у них нет сомнений, что самолет сбили ополченцы.

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