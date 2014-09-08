ЕС может пересмотреть новые санкции против РФ из-за Украины

БРЮССЕЛЬ, 8 сен — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз может пересмотреть новые санкции в отношении России, окончательно согласованные в понедельник, в свете ситуации в Украине, говорится в коммюнике председателя Евросовета Хермана ван Ромпея.

ЕС в понедельник окончательно согласовал расширение секторальных санкций в отношении России, но отложил их публикацию и соответственно вступление в силу на ближайшие дни, чтобы изучить реализацию соглашения о прекращении огня и мирного плана в Украине.

"В зависимости от ситуации на месте, ЕС готов пересмотреть согласованные санкции полностью или частично", — говорится в заявлении.

США и ЕС не признают присоединения Крыма к России и обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Западные страны с марта уже несколько раз вводили санкции в отношении ряда российских политиков, бизнесменов и компаний и угрожали расширить ограничительные меры. Последним случаем применения подобной практики стали июльские санкции.

Евросоюз 30 июля обнародовал санкционный список по Украине, в который были включены восемь человек и три юрлица. Среди них первый замглавы администрации президента России Алексей Громов, четыре российских бизнесмена, глава МВД Крыма, а также два представителя самопровозглашенных на востоке Украины "народных республик".