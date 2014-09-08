Парламент Ирака одобрил новое правительство

МОСКВА/БАГДАД, 8 сен — РИА Новости. Парламент Ирака на вечернем заседании в понедельник одобрил назначение новых членов кабинета министров страны, возглавляемого назначенным премьером Хайдером аль-Абади. Заседание парламента транслируется в прямом эфире иракским гостелевединием.

Пост министра нефти занял представитель Верховного исламского совета Ирака Адель Абдель Мехди, главой министерства иностранных дел стал бывший премьер-министр страны Ибрагим аль-Джафаари.

Аль-Абади назначил почти весь кабинет министров, без руководства остались только министерства внутренних дел и обороны. Имена новых глав этих ведомств аль-Абади обещает назвать в течение недели.

Парламент Ирака также проголосовал за назначение трех вице-президентов страны, ими стали экс-премьер Нури аль-Малики, бывший глава правительства Аяд Аляви и бывший спикер парламента Усама ан-Нуджайфи.

Президент Ирака 11 августа официально поручил кандидату от крупнейшего шиитского парламентского объединения "Национальный альянс" Хайдеру аль-Абади сформировать правительство. Нури аль-Малики, занимавший на тот момент пост премьер-министра и претендовавший на очередной срок, назвал эти действия президента нарушающими конституцию, отказался признать законность назначения аль-Абади и обратился с соответствующим иском в Федеральный суд. Однако затем отказался от претензий к новому премьеру и ушел со своего поста.

Аль-Абади было поручено создать правительство национального согласия из представителей разных партий, национальных и религиозных меньшинств, чтобы восстановить в Ираке стабильность и единство и противостоять угрозе террористической группировки "Исламское государство".