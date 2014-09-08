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    Число заболевших лихорадкой денге в Японии превысило 80 человек

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    Почти все из заболевших посещали парк Ёёги в центре Токио, где эпидемиологам удалось подтвердить наличие комаров с вирусом денге на четырех участках парка из 10.
    Машина скорой помощи в Японии
    flickr.com/Chris Gladis

    ТОКИО, 8 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Число заболевших лихорадкой денге в Японии превысило 80 человек, передает телеканал NHK со ссылкой на данные Национального института инфекционных заболеваний страны.

    Первые за последние 70 лет случаи заболевания лихорадкой денге были выявлены в конце августа. Тогда, по данным японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны, вирус был найден у трех человек: двух девушек, проживающих в японской префектуре Саитама, и одного молодого человека из Токио. Сейчас лихорадка денге выявлена у 81 человека из 15 префектур — от острова Хоккайдо до города Осаки в регионе Кансай.

    Почти все из заболевших посещали парк Ёёги в центре Токио, где эпидемиологам удалось подтвердить наличие комаров с вирусом денге на четырех участках парка из 10. Кроме этого, были подтверждены два случая заболевания у людей, которые посещали другие токийские парки — Центральный парк Синдзюку и Парк Сотобори в квартале Тиёда, где расположены здание парламента, различные министерства и императорский дворец.

    В настоящее время местные власти приняли решение ограничить доступ в парки с целью проведения выборочного отлова комаров для подтверждения наличия вируса денге.

    Лихорадку денге, которой в мире ежегодно заболевают от 50 до 100 миллионов жителей тропиков и субтропиков, разносит особый вид комаров Aedes Aegypti, которые размножаются в чистой стоячей воде. Инкубационный период продолжается 5-10 дней. Лихорадка, от которой не существует ни надежных вакцин, ни лекарств, характеризуется внезапным повышением температуры, которое продолжается пять-семь дней, головной болью, сильной болью в суставах, иногда сыпью.

    Согласно статистике, лихорадкой денге в мире ежегодно заболевают от 50 миллионов до 100 миллионов жителей тропиков и субтропиков.

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