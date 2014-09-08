ЕП проголосует по СА с Украиной 16 или 17 сентября - представитель

БРЮССЕЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Голосование в Европарламенте (ЕП) по соглашению об ассоциации с Украиной состоится 16-го или 17-го сентября на пленарной сессии в Страсбурге, сообщил РИА Новости представитель ЕП.

В понедельник профильный комитет ЕП по иностранным делам проведет заседание по соглашению об ассоциации и решит, стоит ли рекомендовать Европарламенту ратифицировать документ. "Что бы ни было сегодня решено (в комитете), это не обязательно для исполнения парламентом в полном составе. Решение имеет силу официальной рекомендации ответственного комитета", — отметил представитель ЕП.

Он сообщил, что голосование на пленарной сессии ЕП по соглашению об ассоциации с Украиной пройдет 16 или 17 сентября в Страсбурге. "16-го или 17-го, но пока это еще не решено", — сказал собеседник агентства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой ЕП Мартином Шульцем выразил надежду, что ратификация соглашения об ассоциации с ЕС парламентами Украины и Евросоюза пройдет в один день.

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС было подписано 27 июня перед саммитом Евросоюза в Брюсселе одновременно с подобными соглашениями с Молдавией и Грузией. По решению ЕС, оно будет временно применено в течение двух месяцев после ратификации Киевом, Кишиневом и Тбилиси. ЕС еще в апреле ввел в отношении Украины таможенные льготы, отменив или снизив пошлины на ряд товаров. Эта мера действует до начала ноября.