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    ЕП проголосует по СА с Украиной 16 или 17 сентября - представитель

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    Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина нажала "паузу" (156)

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    В понедельник профильный комитет ЕП по иностранным делам проведет заседание по соглашению об ассоциации и решит, стоит ли рекомендовать Европарламенту ратифицировать документ.
    Европарламент
    Francisco Antunes/flickr.com

    БРЮССЕЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Голосование в Европарламенте (ЕП) по соглашению об ассоциации с Украиной состоится 16-го или 17-го сентября на пленарной сессии в Страсбурге, сообщил РИА Новости представитель ЕП.

    В понедельник профильный комитет ЕП по иностранным делам проведет заседание по соглашению об ассоциации и решит, стоит ли рекомендовать Европарламенту ратифицировать документ. "Что бы ни было сегодня решено (в комитете), это не обязательно для исполнения парламентом в полном составе. Решение имеет силу официальной рекомендации ответственного комитета", — отметил представитель ЕП.

    Флаг ЕС
    RIA News
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    Он сообщил, что голосование на пленарной сессии ЕП по соглашению об ассоциации с Украиной пройдет 16 или 17 сентября в Страсбурге. "16-го или 17-го, но пока это еще не решено", — сказал собеседник агентства.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой ЕП Мартином Шульцем выразил надежду, что ратификация соглашения об ассоциации с ЕС парламентами Украины и Евросоюза пройдет в один день.

    Соглашение об ассоциации Украины и ЕС было подписано 27 июня перед саммитом Евросоюза в Брюсселе одновременно с подобными соглашениями с Молдавией и Грузией. По решению ЕС, оно будет временно применено в течение двух месяцев после ратификации Киевом, Кишиневом и Тбилиси. ЕС еще в апреле ввел в отношении Украины таможенные льготы, отменив или снизив пошлины на ряд товаров. Эта мера действует до начала ноября.

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