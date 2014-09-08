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    Трое миротворцев подорвались на мине в Сомали - СМИ

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    В настоящее время в Сомали находятся 3,5 тысяч миротворцев Африканского союза, который действует по мандату СБ ООН. Инцидент произошел юго-западнее сомалийской столицы Могадишо.
    Воронка от взрыва мины. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Автоколонна африканских миротворцев в Сомали (AMISOM) подорвалась на мине, погибли не менее трех военнослужащих, передает в понедельник агентство Рейтер.

    Сообщается, что инцидент произошел юго-западнее сомалийской столицы Могадишо.

    В настоящее время в Сомали находятся 3,5 тысяч миротворцев Африканского союза, который действует по мандату СБ ООН. В основном, это выходцы из Уганды и Бурунди. Столкновения правительственных войск и миротворцев Африканского союза с боевиками, которые фактически контролируют юг Сомали, происходят практически ежедневно.

    С момента падения режима Сиада Барре в 1991 году в Сомали сохраняется нестабильная обстановка. В качестве единственной законной власти в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее лишь отдельные кварталы Могадишо.

    Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляющимися территориями. В районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения, в том числе связанные с "Аль-Каидой", в частности, "Аш-Шабаб".

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