Число жертв двойного теракта в Ираке достигло 17 человек, ранены 60 - СМИ

БАГДАД, 8 сен — РИА Новости. Число жертв двойного теракта в иракском городе Дулуия (90 километров к северу от Багдада) возросло до 17 человек, более 60 ранены, сообщил иракской радиостанции "Шафак ФМ" представитель полиции провинции Салах-эд-Дин.

Ранее сообщалось о 10 погибших и более 30 раненых.

Первый взрыв прогремел возле заграждения, возведенного жителями города вокруг штаба сил безопасности в Дулуие, вслед за ним второй смертник прорвался на заминированном "Хаммере" в ворота здания и подорвал себя на территории штаба.

Боевики ранее напали на город, однако столкнулись с сильным сопротивлением со стороны местного населения. Теперь они предприняли вторую попытку взять город.

Террористическая суннитская религиозная группировка "Исламское государство", имеющая связи с "Аль-Каидой", усилилась во время боевых действий в Сирии, где ИГ воевала против правительственных сил и приобрела "славу" одной из самых жестоких.

Несколько месяцев назад группировка резко активизировала свою деятельность в Ираке. Воспользовавшись недовольством иракских суннитов политикой Багдада, ИГ развернула массированное наступление на северные и северо-западные провинции страны и захватила обширные территории, где объявила о создании так называемого "исламского халифата".