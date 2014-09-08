В США не исключают, что военная кампания против ИГ продлится три года - СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Военная кампания США по уничтожению группировки "Исламское государство" (ИГ) может продлиться три года, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителей администрации президента США.

Как сообщает издание, американская кампания против боевиков ИГ будет состоять из трех стадий. Первая стадия уже началась. Она заключается в нанесении авиаударов по силам террористов для защиты этнических и религиозных меньшинств, а также американского дипломатического, военного и разведывательного персонала.

Вторая стадия, которая начнется после того, как Ирак сформирует новое более стабильное правительство, будет направлена на тренировку и снабжение обмундированием иракских и курдских вооруженных сил, а также, возможно, представителей суннитских племен. Третья и самая политически неоднозначная стадия, которая предполагает уничтожение армии боевиков в их убежище в Сирии, с большой долей вероятности уже будет реализовываться следующей администрацией после ухода Обамы. Как отмечается, в Пентагоне планируют, что кампания будет длиться не менее 36 месяцев.

Несколько месяцев назад группировка "Исламское государство" резко активизировала свою деятельность в Ираке. Воспользовавшись недовольством иракских суннитов политикой Багдада, ИГ развернула массированное наступление на северные и северо-западные провинции Ирака и захватила обширные территории, где объявила о создании так называемого "исламского халифата".