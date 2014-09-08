Цена нефти Brent опустилась ниже $100 за баррель

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent в понедельник опустилась ниже 100 долларов за баррель впервые с июня 2013 года на фоне снижения показателя импорта в Китае, свидетельствуют данные торгов.

На 11.38 (по киевскому времени) цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil снижалась на 0,88 доллара (или на 0,86%) — до 99,95 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшалась на 0,69 доллара (или 0,74%) — до 92,60 доллара за баррель.

"Статистика из Китая будет приоритетным показателем, особенно учитывая признаки продолжающегося снижения на рынке недвижимости", — сообщил агентству Bloomberg главный стратег CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner).

Китай, являющийся вторым по величине потребителем нефти в мире, в годовом исчислении в августе снизил импорт на 2,4% против падения на 1,6% в июле, следует из данных таможенной службы страны. Показатель экспорта в августе увеличился на 9,4%. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что экспорт увеличится на 8%.