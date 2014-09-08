Эттингер ожидает, что газовый спор РФ-Украина в октябре будет временно решен

БАКУ, 8 сен — РИА Новости. Вице-президент Еврокомиссии Гюнтер Эттингер, отвечающий за энергетику, рассчитывает, что по итогам трехсторонних газовых переговоров России, Украины и ЕС в октябре будет уже достигнут компромисс или хотя бы найдено промежуточное решение.

"Мы будем работать с тем, чтобы иметь компромиссное решение или промежуточное решение в октябре", — сказал Эттингер на пресс-конференции в Баку в преддверии двусторонней встречи с министром энергетики Украины Юрием Проданом.

"Газпром" с 16 июня перевел "Нафтогаз" на предоплату из-за долгов, размер которых на данный момент составляет 5,3 миллиарда долларов. Камнем преткновения на газовых переговорах остается цена. РФ предлагает временную цену в 385 долларов за тысячу кубометров на период рассмотрения взаимных исков "Газпрома" и "Нафтогаза". Премьер Украины Арсений Яценюк предложил два варианта цены: летом 300 долларов, зимой — 380 долларов; либо в привязке к спотовому рынку Европы.

Ситуация осложняется тем, что парламент Украины в августе принял закон, предусматривающий возможность введения более 20 видов санкций против России, включая возможное прекращение транзита энергоресурсов. "Нафтогаз" заявлял, что в случае введения санкций на транзит ресурсов из РФ транспортировать газ через Украину смогут компании, не попавшие под санкции. Тем самым Украина настаивает на переносе закупки газа европейскими компаниями с западной границы Украины на западную границу РФ. "Газпром" с этим категорически не согласен.

Вопросы транзита российского газа в Европу через Украину Эттингер обсудил 29 августа на встрече в Москве с министром энергетики РФ Александром Новаком. По итогам переговоров Эттингер призвал Украину обеспечить надежность транзита и начать выплачивать долги. Новак, со своей стороны, заявил, что РФ готова обсуждать график реструктуризации оставшейся задолженности при условии частичного погашения Киевом долгов — на общую сумму около 2 миллиардов долларов.

Дата следующей трехсторонней встречи по газу в формате Россия-Украина-ЕС пока не определена.