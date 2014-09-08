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    В мире

    В результате теракта в Ираке погибли 10 человек, более 30 ранены - СМИ

    (обновлено: )29
    Боевики ранее напали на город, однако столкнулись с сильным сопротивлением со стороны местного населения. Теперь они предприняли вторую попытку взять город.
    Ирак. Архивное фото
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Жертвами двух террористов-смертников в иракском городе Дулуия стали 10 человек, свыше 30 граждан получили ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    Боевики ранее напали на город, однако столкнулись с сильным сопротивлением со стороны местного населения. Теперь они предприняли вторую попытку взять город.

    Террористическая суннитская религиозная группировка "Исламское государство", имеющая связи с "Аль-Каидой", усилилась во время боевых действий в Сирии, где ИГ воевала против правительственных сил и приобрела "славу" одной из самых жестоких.

    Несколько месяцев назад группировка резко активизировала свою деятельность в Ираке. Воспользовавшись недовольством иракских суннитов политикой Багдада, ИГ развернула массированное наступление на северные и северо-западные провинции страны и захватила обширные территории, где объявила о создании так называемого "исламского халифата".

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