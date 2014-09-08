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    Дату встречи РФ, ЕС и Украины по газу определят к концу недели - ЕК

    Тема:

    Украина и РФ: переговоры по газу (387)

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    "Сегодня днем у нас будет двусторонняя встреча, и мы зафиксируем дату для трехсторонней встречи к концу недели", - сообщил вице-президент Еврокомиссии Гюнтер Эттингер.
    Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    БАКУ, 8 сен — РИА Новости. Дата трехсторонней встречи России, ЕС и Украины по газовым вопросам будет определена к концу текущей недели, сообщил вице-президент Еврокомиссии Гюнтер Эттингер на пресс-конференции в Баку в преддверии двусторонней встречи с министром энергетики Украины Юрием Проданом.

    Газокомпрессорная станция
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк
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    "Сегодня днем у нас будет двусторонняя встреча, и мы зафиксируем дату для трехсторонней встречи к концу недели", — сообщил Эттингер.

    Ранее Эттингер заявлял, что дата переговоров будет определена после 8 сентября, однако предполагаемый срок проведения трехсторонней встречи постоянно откладывается.

    Председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев 3 сентября сообщал, что трехсторонняя встреча состоится на текущей неделе, однако ни одна из сторон эти планы не подтверждала. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины 4 сентября, Киев готов к трехсторонней встрече по газу с участием РФ и ЕС, однако дата и место ее проведения еще не согласованы.

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