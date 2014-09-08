Дату встречи РФ, ЕС и Украины по газу определят к концу недели - ЕК

БАКУ, 8 сен — РИА Новости. Дата трехсторонней встречи России, ЕС и Украины по газовым вопросам будет определена к концу текущей недели, сообщил вице-президент Еврокомиссии Гюнтер Эттингер на пресс-конференции в Баку в преддверии двусторонней встречи с министром энергетики Украины Юрием Проданом.

"Сегодня днем у нас будет двусторонняя встреча, и мы зафиксируем дату для трехсторонней встречи к концу недели", — сообщил Эттингер.

Ранее Эттингер заявлял, что дата переговоров будет определена после 8 сентября, однако предполагаемый срок проведения трехсторонней встречи постоянно откладывается.

Председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев 3 сентября сообщал, что трехсторонняя встреча состоится на текущей неделе, однако ни одна из сторон эти планы не подтверждала. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины 4 сентября, Киев готов к трехсторонней встрече по газу с участием РФ и ЕС, однако дата и место ее проведения еще не согласованы.