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    Во Франции пересадили второе в истории искусственное сердце - СМИ

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    Операция в условиях строжайшей секретности прошла несколько недель назад в медицинском центре Нанта. Искусственное сердце весом 900 грамм было пересажено пациенту, страдающему избыточным весом.
    Операция в больнице. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Французские медики во второй раз в истории провели операцию по пересадке искусственного сердца, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании Carmat, специалисты которой занимались созданием органа.

    СМИ сообщают, что операция в условиях строжайшей секретности прошла несколько недель назад в медицинском центре Нанта. Искусственное сердце весом 900 грамм было пересажено пациенту, страдающему избыточным весом. Несмотря на то, что официально сообщения об операции до сих пор не подтверждались, в минувшую пятницу акции Carmat на парижской бирже выросли на 18,5%.

    Первая в мире операция по пересадке была проведена в середине декабря 2013 года в Европейском госпитале Жоржа Помпиду. Однако 76-летний мужчина, которому был пересажен уникальный биопротез, скончался через 2,5 месяца из-за сбоя в работе его механизма.

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