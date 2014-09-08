Во Франции пересадили второе в истории искусственное сердце - СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Французские медики во второй раз в истории провели операцию по пересадке искусственного сердца, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании Carmat, специалисты которой занимались созданием органа.

СМИ сообщают, что операция в условиях строжайшей секретности прошла несколько недель назад в медицинском центре Нанта. Искусственное сердце весом 900 грамм было пересажено пациенту, страдающему избыточным весом. Несмотря на то, что официально сообщения об операции до сих пор не подтверждались, в минувшую пятницу акции Carmat на парижской бирже выросли на 18,5%.

Первая в мире операция по пересадке была проведена в середине декабря 2013 года в Европейском госпитале Жоржа Помпиду. Однако 76-летний мужчина, которому был пересажен уникальный биопротез, скончался через 2,5 месяца из-за сбоя в работе его механизма.